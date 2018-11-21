Регионы назвали неисполнимым нацпроект "Жилье"

По мнению регионов, национальный проект "Жилье" невозможно реализовать при тех суммах, которые довел до субъектов Минстрой. Информация содержится в докладе рабочей группы Госсовета, который подготовлен к заседанию 23 ноября.

К заседанию регионы предоставили свои мнения относительно исполнимости 12 нацпроектов, подготовленных в соответствии с "майским указом" президента.

Напомним, в задачах приоритетного нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе снижение ставки ипотеченого кредита до 8% годовых; увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Неисполнимым признан лишь нацпроект "Жилье", сообщает "Коммерсант", однако у губернаторов есть претензии к финансировании всех проектов в 2019-2021 гг. Сегодня наблюдаются расхождения в цифрах от 182 млрд руб. по 2019 г. до 379 млрд руб. – по 2021 г. Субъекты опасаются, что федерация повысит требования к софинансированию мероприятий. Как сообщало Накануне.RU, Минфин обещал, что софинансирование нацпроектов со стороны регионов составит не более 5%.