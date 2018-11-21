Бюджет Севастополя принят со скрипом: полномочия правительства Овсянникова серьезно ограничили

20 ноября в Законодательном собрании Севастополя рассматривали во втором (окончательном) чтении законопроект о городском бюджете на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. В результате голосования лишь 13 депутатов проголосовало за принятие документа, всего в зале присутствовало 24 депутата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Бюджет Севастополя по доходам и расходам в 2019 г. будет равен 44,49 и 46,09 млрд руб. соответственно. Дефицит запланирован на уровне 1,6 млрд руб. В 2020-2021 гг. доходы будут равняться 54,22 и 34,11 млрд, расходы составят 55,76 и 37,15 млрд руб. соответственно.

Часть депутатского корпуса провела в бюджете поправки, серьезно ограничивающие полномочия правительства города в части перераспределения бюджетных средств. Согласно поправкам, теперь правительство не сможет самостоятельно распоряжаться и перераспределять бюджетные средства без внесения правок в закон о бюджете. Кроме того, депутаты законодательно ограничили возможность чиновников тратить средства, не освоенные в ходе закрепленных в законе программ. Теперь не освоенные средства нужно будет вернуть заказчику, чаще всего это деньги федерального бюджета.

Кстати, в ходе рассмотрения бюджета Севастополя депутаты отклонили пакет поправок, подготовленный в недрах правительства губернатора Дмитрия Овсянникова. Как сказано в заключении, часть поправок содержали как положительные изменения, так и отрицательные, в итоге поправки вообще не были одобрены.

Стало известно и о новом требовании губернатора Овсянникова созвать внеочередную сессию городского парламента уже 23 ноября. На ней предстоит во второй раз рассмотреть документ по плану приватизации городского имущества, ранее также предлагавшийся депутатам и уже отвергнутый ими. Причиной этого, как заявляли сами депутаты, была непрозрачность механизма приватизации и общая неготовность документа.

Присутствовавший на этот раз в зале заместитель губернатора Илья Пономарев сразу заявил, что принятый депутатами закон о трехлетнем бюджете получит "вето" от губернатора.