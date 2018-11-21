"Победа", проиграв в суде, обещает ввести "смешные" габариты ручной клади

Верховный суд России отклонил жалобу бюджетного авиаперевозчика "Победа", который просил ограничить размер бесплатной ручной клади.

Таким образом, пассажирам разрешается брать в салон самолета дамскую сумку или рюкзак, портфель, верхнюю одежду, букет цветов и другие вещи. В авиакомпании уже прокомментировали решение суда. Как сообщил генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков, была опрошена корпорация Boeing, которая и определила максимальные габариты ручной клади для каждого клиента в 36x30x27 см. Как считают в "Победе", именно такой объем ручной клади позволяет безопасно и гарантированно разместить ее в салоне.

"У нас четкая позиция: хотите перевозить с собой багаж — сдавайте его в багажный отсек", — сказал гендиректор бюджетного перевозчика. Он отметил, что авиакомпания просто не может выполнить требование Минтранса, так как в салоне нет места для "неизмеряемых предметов". Калмыков сообщил, что авиакомпания установит "смешные габариты ручной клади, например 10х10х10 см; всё остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить", — сказал он, сообщают "Известия".

Напомним, прошлой осенью в РФ вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса, которая отменила обязанность авиакомпаний включать в тариф плату за провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. В развитие закона Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах. В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Но в "Победе" утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков "две взаимоисключающие обязанности". Так, согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь,"вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне". При этом пункт 135 обязывает принимать вещи "без учета их веса, габаритов, и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна". В то же время Воздушный кодекс России не закрепляет за пассажиром право перевозить в салоне вещи сверх установленной перевозчиком нормы.

После этого ввиакомпания "Победа" подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов.