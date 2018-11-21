21 Ноября 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО

В двух регионах Дальнего Востока задержана банда, организовавшая сеть казино

В Хабаровском крае и Амурской области полицейские задержали 12 человек, которые организовали подпольные казино в данных регионах.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Хабаровскому краю, по одному игорному заведению было открыто в Хабаровске и Благовещенске. Их организовал 48-летний мужчина вместе с сообщниками.

Во время обысков в игровых залах сотрудники правоохранительных органов изъяли 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерскую документацию. У злоумышленников нашли несколько десятков миллионов рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, содержащие сведения о работе казино.

Наложен арест на 4,2 млн руб. преступников, а в рамках расследования допрошены 50 человек.

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В двух регионах Дальнего Востока задержана банда, организовавшая сеть казино

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Теги: казино, азартные игры



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