Путин заявил о масштабном переоснащении ВС

Президент России сообщил о масштабном переоснащении Вооруженных сил страны.

По словам Владимира Путина, на разработку и серийный выпуск современного оружия и военной техники только в этом году выделено около 1,5 трлн руб. Глава государства при этом отметил, что на некоторых предприятиях задания гособоронзаказа не исполняются в срок, предложив проанализировать причины таких сбоев.

Новая государственная программа вооружения принята в текущем году. Она рассчитана до 2027 года и предусматривает масштабное переоснащение войск. В соответствие с ней, к 2021 году доля современного оружия и техники в российской армии и на флоте должна составить не менее 70%, отметил Путин. По его словам, по большинству характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные образцы

Как сообщил президент, в целом, по его оценке, темпы переоснащения войск современным оружием обеспечиваются. На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлены около 2 тыс. основных образцов вооружений и военной техники, среди которых - 74 самолета и вертолета, 80 беспилотников, четыре полковых комплекта С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин, сообщает "Российская газета".

Минувшим летом, в ходе "прямой линии", Путин сообщил, что на вооружении армии РФ уже стоит лазерный боевой комплекс. Кроме того, гиперзвуковая система воздушного базирования "Кинжал" (ракета, которая летит со скоростью 10 махов), также уже стоит на вооружении армии в Южном федеральном округе, добавил Путин. "Если кто-то усомнился в этом, пускай посмотрит. Мы специально продемонстрировали пуски этой ракеты", - прокомментировал президент.

Также глава государства рассказал и о запланированных разработках новейших вооружений. "Это два изделия с ядерной двигательной установкой - ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно все, что связано с испытанием ядерной двигательной установки. Там нужно сделать вещи в плановом режиме… Нет никаких сомнений, что они будут поставлены в запланированные сроки на вооружение российской армии", - сказал президент.