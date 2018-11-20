21 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени бывший бухгалтер садоводческого товарищества отправится в тюрьму за хищение нескольких миллионов рублей

Бывшего бухгалтера одного из СНТ Тюмени осудили за хищение более 4 млн рублей.

Женщина работала бухгалтером в СНТ "Источник" и УК "Домсервис" - ранее она уже была судима за присвоение чужого имущества в крупном размере, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

В мае 2013 года ее признали виновной в присвоении более 600 тыс. рублей и назначили ей условный срок. Однако женщина не исправилась и уже на десятый день после оглашения приговора начала похищать деньги в СНТ.

"Злоумышленница не полностью вносила на расчетный счет полученные от членов СНТ деньги", - добавили в надзорном ведомстве.

Суд назначил ей 5,5 лет в колонии общего режима.

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В Тюмени бывший бухгалтер садоводческого товарищества отправится в тюрьму за хищение нескольких миллионов рублей

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Теги: бухгалтер, СНТ, хищение, колония



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