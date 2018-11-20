20 Ноября 2018
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"Энциклопедия сказок родных городов" получила признание экспертов

"Газпромнефть-Хантос" вошел в число призеров конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности. Урал".

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, за проект "Энциклопедия сказок родных городов" ему присуждено III место в номинации "Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании".

Проект "Энциклопедия сказок родных городов" реализуется в содружестве с фондом "маленькое КИНО" в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города". Проект направлен на развитие детского и юношеского кинематографа, популяризацию чтения среди подрастающего поколения. Ежегодно на базе библиотек проводится конкурс среди юных чтецов в возрасте от четырех до 16 лет, лучшие из них становятся героями видео популярного YouTube-канала "Читалкин".

Впервые конкурс прошел в столице Югры и Ханты-Мансийском районе в 2016 году, в 2017-м году в нем приняли участие и ребята из Уватского района Тюменской области. Необычное литературное состязание завоевало популярность среди детей и их родителей. В 2018 году "Энциклопедию сказок родных городов" приняли также Муравленко и Ноябрьск (ЯНАО), Томск, Оренбург.

"Проект за короткое время набрал обороты и стал межрегиональным, что доказывает: чтение до сих пор популярно среди подрастающего поколения. Сотни юных мастеров художественного слова благодаря поддержке компании могут раскрыть свой творческий потенциал", – подчеркнул начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Евгений Родионов. Он также сообщил, что все победители региональных этапов примут участие в концерте "Читалкин", который состоится в Ханты-Мансийске 3 марта 2019 года в рамках очередного международного кинофестиваля "Дух огня".

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"Энциклопедия сказок родных городов" получила признание экспертов

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Теги: Газпромнефть-Хантос, Энциклопедия сказок родных городов, читалкин



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