Срочно нужен десятилетний мораторий: министра Кобылкина торопят с прекращением продажи леса китайцам

Делегация депутатов Госдумы от ЛДПР просит министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина срочно ввести десятилетний мораторий на вывоз необработанного леса за границу. Как передает корреспондент Накануне.RU, подробности встречи рассказал депутат от "тюменской матрешки" Владимир Сысоев во время своей пресс-конференции в Тюмени.

По его словам, фракция разработала соответствующий законопроект, который и был презентован федеральному министру, а также аналогичные переговоры ранее прошли с помощником президента РФ Сергеем Ивановым, который курирует сферу экологии.

"Мы предлагаем ввести временный запрет на вывоз необработанного кругляка, – пояснил Сысоев. – У министра две недели назад уже был серьезный разговор в Совете Федерации, где госпожа Матвиенко во главу угла остро поставила аналогичный вопрос, заявив, что кругляк сдавать китайцам в таких объемах больше нельзя".

Как подчеркнул Сысоев, министр отнесся к инициативе "достаточно положительно", так как это поможет простимулировать инвестиции по возведению деревообрабатывающих комбинатов на территории России.

Отметим, что, по данным народного избранника, сегодня из России вывозится около 5 млн кубов леса в год, при этом сколько выносят через "черный ход" – никто не знает.