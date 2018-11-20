20 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Строитель СИЗО сам отправится за решетку. В Кургане вынесен приговор за махинации в системе ФСИН

В Кургане вынесли приговор в отношении генерального директора ООО "ПромНефтеСтрой" Сергея Двойникова за нарушения при строительстве режимного корпуса следственного изолятора №1. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, обвиняемый с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. похитил бюджетные средства в сумме более 47 млн руб., выделенные в рамках госконтракта.

При строительстве использовались и поставлялись более дешевые и менее качественные материалы, чем были заложены в сметах и оплачены.

Обвинения против Двойникова связаны и с делом бывшего начальника УФСИН России по Курганской области, который совершил растрату 13 млн руб., выделенных государством на строительство многоквартирного жилого дома в с.Иковка для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России.

Двойникову назначено три года в исправительной колонии общего режима.

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Строитель СИЗО сам отправится за решетку. В Кургане вынесен приговор за махинации в системе ФСИН

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Теги: Сергей Двойников, СИЗО №1 курган



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