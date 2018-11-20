Россия выиграла тендер на поставку ПЗРК "Игла-С" Индии

Россия выиграла тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", передает РИА Новости.

Также в тендере участвовали европейские фирмы SAAB и MBDA. "Рособоронэкспорт" предложил самые выгодные условия.

В октябре "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Россия и Индия могут в обход санкций США согласовать сделку по поставке "Триумфа".