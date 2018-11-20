20 Ноября 2018
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Наука и техника В России

Оформить ДТП водителям позволит мобильное приложение

В России появится мобильное приложение, с помощью которого водители смогут оформлять ДТП.

Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС.

Ее разработкой занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт", пишут "Известия".

Приложение сможет сопоставлять снимки автомобиля при получении электронного ПТС и после аварии. Это позволит отказаться от описания повреждений на бумаге.

В июле сообщалось, что регистрировать новые машины можно будет без посещения ГИБДД. Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров.

Чтобы предоставить новый сервис клиенту, дилер должен будет выполнить ряд условий: у него должен быть договор с производителями (или с представителями автозавода), а также помещение и штат "квалифицированных сотрудников". Если все условия выполнены, то компания получает статус "специализированной организации" и попадает в спецреестр.

Сотрудники автосалона проверяют регистрационные данные на машину, передают документы в ГИБДД, изготавливают номера, затем, получив "добро" от подразделения, передают весь комплект с ключами от машины автовладельцу. Регистрация авто в салоне будет платной услугой, предельный тариф установит ФАС.

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Оформить ДТП водителям позволит мобильное приложение

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Теги: дтп, мобильное приложение



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