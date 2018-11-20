В Ханты-Мансийске охранника судят за жестокое убийство казака

В Югре готово к суду дело о громком убийстве казака. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомим, фрагменты тела убитого нашли 25 декабря 2017 г. в Ханты-Мансийске недалеко от Дома народного творчества, что на ул. Гагарина. Следствие считает, что погибший и его убийца встретились 16 декабря на собрании представителей казачьего сообщества. После мероприятия Александр Л. остался в здании. Там же находился и предполагаемый убийца, Рудоб М. Они поссорились, последний взял топор и несколько раз ударил казака по голове. Когда тот умер, душегуб расчленил труп и выбросил его на свалку, где позже и нашли фрагменты трупа. После того, как история получила огласку, Рудоб бежал из Югры, однако вскоре попался в Кургане.

В рамках расследования дела следователь потребовал от главы охранного предприятия, где трудился обвиняемый, проверить всех подчиненных, работающих в Югре, в том числе на наличие у них судимости, а также подробно рассказать, как проходит прием и увольнение сотрудников.