ЛДПР создала новую депутатскую структуру в "тюменской матрешке" и пообещала потеснить "единороссов"

Новый партийный орган в виде "совета депутатов ЛДПР" организовался сегодня во время пресс-конференции в Тюмени в одном из залов областной думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, в эту структуру войдут депутаты-жириновцы с территории всей "тюменской матрешки" — юга Тюменской области, Ямала и Югры.

После короткой презентации жириновцы подписали соответствующее соглашение и тут же избрали себе председателя. По рекомендации куратора местных партийных отделений, депутата Госдумы Владимира Сысоева возглавил структуру, усилив свой аппаратный вес, лидер тюменского отделения Артем Зайцев.

Владимир Сысоев отметил, что в "тюменской матрешке" у партии в депутатском корпусе есть 148 народных избранников муниципального уровня, и посетовал, что "партия власти" узурпировала и монополизировала власть на местах и поэтому действия оппозиции следует усилить. Он также сделал заявление, что в стране в скором будущем в думах останутся представители всего двух-трех партий.

"Мы к этому шли почти 25 лет и теперь мы получим новый орган, — подытожил он и дал поручение своим коллегам. — Надеемся, что в ближайшие годы мы увеличим свой депутатский корпус на 25%".