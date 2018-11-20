20 Ноября 2018
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Наука и техника В России

Российский сегмент МКС полностью достроят в 2022 году

Создание российского сегмента в составе орбитальной станции (МКС) будет завершено в 2022 году.

Как сообщил генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин, в эксплуатацию будут введены три новых российских модуля. Последний из них войдет в строй в 2022 году, передает Regnum.

В прошлом году вице-премьер, нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил госкорпорации проработать вопрос о создании альтернативы Международной космической станции в рамках БРИКС.

Рогозин говорил, что новая станция может стать или национальной, или же "новым международным проектом".

Он отметил, что российский сегмент останется на МКС и на его основе будет создан международный проект с БРИКС.

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Российский сегмент МКС полностью достроят в 2022 году

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Теги: мкс, российский сегмент



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