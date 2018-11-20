20 Ноября 2018
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Общество Пермский край

В Прикамье стартовал второй заочный этап конкурса "Лидеры России"

Участники конкурса "Лидеры России" приступили ко второму этапу дистанционного отбора – тесту на общие знания о стране. Чтобы у конкурсантов не было времени искать ответы в интернете, время ответов на некоторые вопросы сокращено с минуты до 20 секунд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

В этом году тест обновился. Помимо вопросов по географии, истории, культуре, экономике и праву он включает еще и задание по русскому языку. Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко отметил, что это обусловлено расширением географии проекта. Блок введен из-за участия иностранных граждан.

"Содержащиеся в нем вопросы и задания под силу любому образованному участнику из России, это будет дополнительная проверка на культуру речи", - сказал он.

18 ноября конкурсанты прошли демонстрационную версию теста. 19 ноября с 8.00 по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник, стало доступно основное тестирование. На его написание у участников есть двое суток, выполнение заданий займет 40 минут. По совокупности результатов двух блоков станет ясно, получает ли участник доступ к следующему этапу.

Тест на общие знания о России входил в дистанционный этап отбора и в прошлом году. Победитель конкурса "Лидеры России" 2017-2018 гг. Сергей Мордасов считает, что этот тест соответствует задачам конкурса.

проект "Лидеры России"(2018)|Фото: лидерыроссии.рф

"Вопросов много, и они непростые, ограничение времени очень жесткое, и цена каждого промедления очень высока. В момент сдачи теста не должно вам мешать ничего, нужно найти способ полностью уйти в себя и сосредоточиться", - сказал он.

Последним блоком тестирования на дистанционном этапе отбора станет тест на управленческий потенциал. Он позволяет оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности и пройдет в начале декабря. В январе и феврале 2019 г. во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.

Край заинтересован в квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи специалистах. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.

Напомним, изначально "Лидерами России" хотели стать более 3,2 тыс. жителей Пермского края. Во второй этап прошли 1,3 тыс. человек. В прошлом году полуфиналистами конкурса стали 29 жителей Прикамья, трое стали победителями.

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В Прикамье стартовал второй заочный этап конкурса "Лидеры России"

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Теги: Лидеры России, дистанционный этап, конкурс



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