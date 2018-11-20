Орешкин: Инфляция по итогам года превысит правительственные прогнозы

Инфляция по итогам уходящего года может оказаться выше прогнозов правительства, это же касается и курса доллара в 63,9 руб.

Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, это связано с ситуацией на глобальных рынках и возможным введением очередных ограничительных мер со стороны США.

По словам министра, к концу года инфляция будет выше 3,4%, сообщает ТАСС.

Ранее был повышен прогноз по росту инфляции в 2019 году. Минэкономики России ожидает в первом квартале 2019 года инфляцию в 5,5% в годовом выражении.