Орешкин: Инфляция по итогам года превысит правительственные прогнозы

20 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Орешкин: Инфляция по итогам года превысит правительственные прогнозы

Инфляция по итогам уходящего года может оказаться выше прогнозов правительства, это же касается и курса доллара в 63,9 руб.

Об этом заявил глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, это связано с ситуацией на глобальных рынках и возможным введением очередных ограничительных мер со стороны США.

По словам министра, к концу года инфляция будет выше 3,4%, сообщает ТАСС.

Ранее был повышен прогноз по росту инфляции в 2019 году. Минэкономики России ожидает в первом квартале 2019 года инфляцию в 5,5% в годовом выражении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Орешкин: Инфляция по итогам года превысит правительственные прогнозы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: инфляция, экономика, Минвостокразвития



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.10.2018 03:11 Мск В России повышен прогноз по росту инфляции в 2019 году
Ранее 06.09.2018 10:57 Мск В Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в первом квартале 2019 года на уровне 4,5-5%
Ранее 03.09.2018 18:26 Мск Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 166

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети