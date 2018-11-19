В ХК "Адмирал" сообщили об уходе гендиректора Сошникова

Сергей Сошников покинул пост гендиректора владивостокского хоккейного клуба "Адмирал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

"Сергей Николаевич Сошников, занимавший пост генерального директора "Адмирала" с декабря 2017 года, покидает клуб. Совет учредителей прекращает трудовые отношения с С.Н. Сошниковым на основании решения Дисциплинарного Комитета КХЛ", - говорится в сообщении.

Сошников, комментируя решение, отметил, что к настоящему моменту "Адмирал" "твёрдо стоит на ногах в финансовом аспекте, что и являлось основной его задачей в момент привлечения на работу в качестве кризисного управляющего".