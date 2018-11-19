"Новатэк" открыл новое газоконденсатное месторождение

"Новатэк" открыл новое газоконденсатное месторождение на Няхартинском лицензионном участке, в непосредственной близости от Юрхаровского месторождения компании. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Дебит смеси из нижнемеловых отложений составил более 300 тыс. кубометров в сутки.

"Запасы природного газа и конденсата открытого Няхартинского месторождения будут окончательно определены после завершения испытаний скважины, — говорится в сообщении. — Материалы по подсчёту запасов будут переданы на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ в 2019 г".