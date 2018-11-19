Правительство установило минимальный и максимальный размер пособия по безработице на 2019 год

Правительство РФ установило размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2019 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Для "предпенсионеров" минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тыс. руб., а максимальная - 11 тыс. 280 руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.