19 Ноября 2018
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Правительство установило минимальный и максимальный размер пособия по безработице на 2019 год

Правительство РФ установило размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2019 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Для "предпенсионеров" минимальная величина пособия по безработице составит 1,5 тыс. руб., а максимальная - 11 тыс. 280 руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

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Правительство установило минимальный и максимальный размер пособия по безработице на 2019 год

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Теги: Дмитрий Медведев, безработица, пособие



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