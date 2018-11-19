19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Происшествия Южный ФО В России

В Ростове за убийство своей семьи задержана 71-летняя пенсионерка

Пенсионерка из Ростова-на-Дону подозревается в убийстве троих человек. Она задержана.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, 17 ноября в одной из квартир на улице Портовой были найдены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее сына 2010 года рождения. Следователи установили, что их смерть была насильственной. За совершение преступления задержана 71-летняя пенсионерка - жительница города.

Уже установлено, что убийца и ее жертвы были родственниками и проживали в одной квартире, а мотивом преступления стали длительные неприязненные отношения на бытовой почве.

Сейчас решается вопрос о заключении бабушки под стражу. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Татарстане пытались отравить семью с детьми, подложив им в еду ртуть. Следователи считают, что это мог сделать кто-то из родственников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ростове за убийство своей семьи задержана 71-летняя пенсионерка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ростов, пенсионерка, убийство, СКР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 104

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети