В Ростове за убийство своей семьи задержана 71-летняя пенсионерка

Пенсионерка из Ростова-на-Дону подозревается в убийстве троих человек. Она задержана.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, 17 ноября в одной из квартир на улице Портовой были найдены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее сына 2010 года рождения. Следователи установили, что их смерть была насильственной. За совершение преступления задержана 71-летняя пенсионерка - жительница города.

Уже установлено, что убийца и ее жертвы были родственниками и проживали в одной квартире, а мотивом преступления стали длительные неприязненные отношения на бытовой почве.

Сейчас решается вопрос о заключении бабушки под стражу. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Татарстане пытались отравить семью с детьми, подложив им в еду ртуть. Следователи считают, что это мог сделать кто-то из родственников.