Курганского педофила отправили в колонию строгого режима

41-летний курганец отправится в колонию строгого режима на 5 лет и 1 месяц за нападение на ребенка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 3 апреля этого года пьяный обвиняемый в одном из домов в Заозерном микрорайоне показал свои половые органы девочке 2010 года рождения. Мужчина попал в объектив видеокамеры.

Нарушителя удалось задержать по горячим следам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Помимо показа своих прелестей ребенку, мужчина в этом же подъезде украл велосипед.

Проведенная экспертиза показала - мужчина вменяем.