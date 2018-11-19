19 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Курганского педофила отправили в колонию строгого режима

41-летний курганец отправится в колонию строгого режима на 5 лет и 1 месяц за нападение на ребенка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 3 апреля этого года пьяный обвиняемый в одном из домов в Заозерном микрорайоне показал свои половые органы девочке 2010 года рождения. Мужчина попал в объектив видеокамеры.

Нарушителя удалось задержать по горячим следам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Помимо показа своих прелестей ребенку, мужчина в этом же подъезде украл велосипед.

Проведенная экспертиза показала - мужчина вменяем.

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Курганского педофила отправили в колонию строгого режима

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Теги: Заозерный, педофил, Курган, СК, уголовное дело, задержание, суд



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