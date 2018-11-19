В Сургуте стартовал чемпионат "Молодые профессионалы"

В Сургуте на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций, который открыт при политехническом колледже, состоялся старт IV Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Чемпионат проходит ежегодно по всей России и ориентирован на две категории молодых людей: конкурсанты до 16 лет и от 16 до 22 лет.

Для старшей группы участников соревнования организованы по 24 компетенциям, для младшей, в которой соревнуются школьники, — по семи. Здесь представлены такие направления: "Прототипирование", "Сетевое и системное администрирование", "Веб-дизайн и разработка", "Дошкольное воспитание", "Графический дизайн", "Медицинский и социальный уход", "IT– решения для бизнеса на платформе1С: Предприятие 8".

В старшей группе дополнительно выявляют лучших поваров, кондитеров, сварщиков, инженеров, столяров и других специалистов.

В группу старше 16 лет заявились 200 конкурсантов Югры, представляющие 20 организаций, среди которых вузы и сузы региона. Также здесь соревнуются работники детсадов и крестьянско-фермерских хозяйств. В младшей группе 45 участников - ученики школ, учреждений дополнительного и профессионального образования.

Их работы будут оценивать более 250 региональных экспертов, а также 11 сертифицированных экспертов Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Открытие Чемпионата прошло сегодня, 19 ноября, в Театре Сургутского государственного университета. В нем приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, а также глава города Сургута Вадим Шувалов.

В день открытия Наталья Комарова провела встречу с призерами и экспертами чемпионата "Молодые профессионалы". В ходе диалога было решено рассмотреть возможность создания центров компетенций в образовательных учреждениях Югры. Также уделили внимание вопросу привлечения новых работодателей к участию в этом конкурсе. Также губернатор округа поддержала идею пополнения единой базы талантливой молодежи Югры именами победителей конкурса.

Выпускники колледжей Югры, ранее получавшие награды WorldSkills, презентовали свои работы. Так, серебряный призер конкурса прошлого года по направлению "Создание прототипов" Валерий Зубко из Югорского политехнического колледжа подарил Наталье Комаровой модель гоночной машины, изготовленной по 3D-технологиям.

Значимость мероприятия отметил и глава Сургута Вадим Шувалов.

"Сегодня возрастает роль специалистов во всем мире. Понимая значимость профильного образования, мы стремимся уделять большое внимание молодым профессионалам. Мотивировать их на достижение наилучших результатов в любой отрасли, какой бы они не занимались. Поэтому с большим интересом ежегодно проводим региональный этап этого чемпионата и всегда болеем за наших профессионалов на общероссийском этапе. Был очень рад посмотреть на молодых профессионалов. Видно, что каждый из них с большой любовью относится к тому делу, которое делает. Мы вместе со всеми участниками этого конкурса продолжим формировать уважение к труду", - отметил Вадим Шувалов.

В ходе чемпионата молодые специалисты также поучаствуют в Деловой программе, где смогут пообщаться с представителями органов исполнительной власти, Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", торгово-промышленной палаты и предприятий округа. Одним из гостей также станет представитель Министерства просвещения Российской Федерации - Михаил Никитин, профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследований непрерывного образования ФБГНУ "Института стратегии развития образования РАО".

Уже сегодня после официального открытия конкурса стартовали соревнования среди профессионалов. Чемпионат продлится до 23 ноября.