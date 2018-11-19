19 Ноября 2018
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Происшествия Южный ФО

В Волгограде вспыхнул склад с туалетной бумагой

В Волгограде произошел крупный пожар. Горел склад с бумагой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на проспекте Дорожников в областном центре. В кратчайшие сроки на место прибыли подразделения 1-го отряда федеральной противопожарной службы. Было установлено, что внутри складского помещения происходит горение продукции - туалетной бумаги.

пожар на складе в Волгограде(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Как добавили в ведомстве, в настоящее время пожар локализован на площади около 5 тыс. кв.м. Огнеборцы проводят проливку тлеющих очагов горения.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

пожар на складе в Волгограде(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

пожар на складе в Волгограде(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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В Волгограде вспыхнул склад с туалетной бумагой

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Теги: склад, Волгоград, пожар, МЧС



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