Власти Москвы планируют завершить снос заброшенной Ховринской больницы до конца недели

Власти Москвы планируют до конца недели завершить снос заброшенной Ховринской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В настоящее время осталось снести центральный конструктивный элемент здания с лифтовой шахтой. Демонтаж мы планируем завершить до конца недели", - говорится в сообщении.

Снос больницы осуществляли два эксклюзивных экскаватора-разрушителя с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый. Около 100 тыс. куб.м. строительного мусора, образовавшегося после сноса, будут переработаны и повторно использованы, отметили в департаменте.

Строительство больницы началось в 1980 году и было приостановлено в 1985-м. С этого момента больница оставалась недостроенной и постепенно разрушалась. Демонтаж "советского долгостроя" начался в конце октября текущего года. Ранее сообщалось, что территория Ховринской больницы может стать стартовой площадкой для возведения домов в рамках программы реновации.