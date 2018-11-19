19 Ноября 2018
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Власти Москвы планируют завершить снос заброшенной Ховринской больницы до конца недели

Власти Москвы планируют до конца недели завершить снос заброшенной Ховринской больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В настоящее время осталось снести центральный конструктивный элемент здания  с лифтовой шахтой. Демонтаж мы планируем завершить до конца недели", - говорится в сообщении.

Снос больницы осуществляли два эксклюзивных экскаватора-разрушителя с самыми длинными стрелами в России: 60-метровый и 44-метровый. Около 100 тыс. куб.м. строительного мусора, образовавшегося после сноса, будут переработаны и повторно использованы, отметили в департаменте.

снос Ховринской больницы(2018)|Фото:https://www.instagram.com/saursvepur

Строительство больницы началось в 1980 году и было приостановлено в 1985-м. С этого момента больница оставалась недостроенной и постепенно разрушалась. Демонтаж "советского долгостроя" начался в конце октября текущего года. Ранее сообщалось, что территория Ховринской больницы может стать стартовой площадкой для возведения домов в рамках программы реновации.

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Власти Москвы планируют завершить снос заброшенной Ховринской больницы до конца недели

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Теги: Ховринская больница, снос, департамент строительства, Москва



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