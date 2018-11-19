19 Ноября 2018
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Оханск возглавил экс-глава Оханского района

Главой Оханского городского округа избран экс-глава Оханского района Дмитрий Байдин, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты городской думы поддержали его кандидатуру единогласно. Соперником Байдина был глава администрации Оханского городского поселения Михаил Яшин.

Также в конкурсе участвовали бывшая глава Майского сельского поселения Светлана Кунафина, бизнесмен Ирина Пономарева, юрист Николай Окулов и экс-руководитель чайковского "Жилкомэнергосервис" Андрей Оглезнев.

Примечательно, что объявление о конкурсе на пост главы Оханска было размещено на сайте вакансий.

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Оханск возглавил экс-глава Оханского района

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Теги: Оханск, глава администрации, конкурс



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