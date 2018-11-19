19 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

"Сидя или лежа". Суд по "госизмене" Януковича хочет, чтобы он выступил с последним словом

Обвиняемый в "госизмене" свергнутый президент Украины Виктор Янукович сможет выступить 5 декабря в суде с последним словом сидя или лежа. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, который удовлетворил ходатайство защиты о переносе заседания в связи с травмой Януковича.
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По словам Девятко, если Янукович не сможет вылечиться до 5 декабря, то пусть выступит по видеосвязи "сидя или лежа на больничной койке".

"Дело это неординарное, дело публичное, освещается в СМИ, простите, выступать лежа..." - сказал адвокат Александр Горошинский.

Он сообщил, что встречался со своим подзащитным в России и выяснил, что Янукович не может "самостоятельно передвигаться и даже вставать с постели", поэтому попросил перенести судебное заседание до момента выздоровления Януковича. Он отметил, что тот получил травму позвоночника и сустава. Судья заявил, что адвокат лжет, но назвать настоящий диагноз отказался "из этических соображений".

Ранее планировалось, что 19 ноября Янукович должен выступить в суде с последним словом. В итоге суд объявил перерыв до 5 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, травма Януковича оказалась несерьезной и его быстро отпустили. По другим данным, он поехал лечиться в частную клинику.

Ранее Горошинский заявлял, что дело против Януковича должно быть закрыто, поскольку превышены все разумные сроки досудебного расследования, а ему самому так и не вручили подозрение.

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"Сидя или лежа". Суд по "госизмене" Януковича хочет, чтобы он выступил с последним словом

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Теги: Украина, Виктор Янукович, госизмена



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