19 Ноября 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямальцы получат "агростартапы" на развитие фермерских хозяйств

В следующем году традиционные отрасли арктического агропромышленного комплекса впервые получат грантовую поддержку. Ямальским организациям планируют предоставить четыре гранта по 15 млн руб.: два – на развитие оленеводства и два – на развитие рыболовства и аквакультуры. Малые формы хозяйствования получат дополнительные возможности для развития, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.
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"Для привлечения населения к производству сельскохозяйственной продукции мы на следующий год рассматриваем возможность предоставления грантов "агростартап" на развитие вновь создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств. Сумма одного гранта – до 3 млн руб.", - рассказал первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Андрей Рубашин.

В 2019 г. государственная поддержка производства сельскохозяйственной продукции на Ямале составит 2 млрд рублей.

В следующем году на бюджетные деньги в Салехарде будет создан оптово-распределительный центр для хранения рыбы, куда будут поступать уловы рыбодобывающих предприятий округа. Это будет централизованная система сбора, обработки и распределения рыбного сырья, которая позволит значительно снизить затраты на его хранение, которые ежегодно несут предприятия. Стоимость проекта – 15 млн руб. Общий объем складирования в центре составит до 4 тыс. 500 тонн рыбы.

рыболовство, рыба(2018)|Фото: yanao.ru

Кроме того, будет запущено принципиально новое для округа производство - рыбных снеков, паштетов, колбас. Выпуск этой продукции будет открыт на предприятии "Салехардский комбинат", новинок планируется производить до 700 тонн ежегодно. Для этого на предприятии будет создано 50 дополнительных рабочих мест.

Продолжится модернизация рыбопромыслового флота – 39 млн руб. будет направлено на ремонт несамоходных изотермических судов – плашкоутов. Это позволит модернизировать 15 единиц техники для рыбодобывающих предприятий Тазовского, Шурышкарского и Приуральского районов.

Объем бюджетных ассигнований на поддержку факторий в 2019 г. останется на уровне этого года – 402 млн руб. Эти средства пойдут на обслуживание факторий, доставку товаров и обеспечение дровами тундрового населения. Государственная поддержка сельских производителей хлеба в округе в следующем году будет увеличена на 12 млн руб. и составит 85 млн руб.

Отметим, что ежегодно на Ямале добывается около 9 тыс. тонн рыбы и производится более 2,5 тыс. тонн мяса северного оленя.

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Ямальцы получат "агростартапы" на развитие фермерских хозяйств

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Теги: апк янао, ямал, фермер, производство, рыболовство, оленеводство



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