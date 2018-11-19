19 Ноября 2018
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Общество Курганская область Тюменская область

Пограничники "накрыли" банду, которая через Казахстан привезла на Урал 50 гастарбайтеров

Ликвидирована банда, незаконно перевозившая мигрантов из Средней Азии через Казахстан в Россию в обход официальных пограничных пунктов. Преступники брали с каждого мигранта по 700 долларов. До того, как их "накрыли", злоумышленники успели перевезти 50 человек, сообщили Накануне.RUв пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
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В марте месяца 2015 года Джумабаев М. решил создать "бизнес", организовав незаконную миграцию из Казахстана в Россию. Для этого он создал банду и возглавил ее. Преступник в 2015 году обратился к своему знакомому Исаеву Б., а через год – к Каликенову Н. и привлек их к "работе" – они стали участниками группировки. Они находили мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которым власти России запретили въезжать в страну.

Преступники договорились, что будут провозить таких людей через границу вне официальных погранпостов. Джумабаев, Исаев и Каликеновым встречали и размещали гастарбайтеров в арендованных квартирах или гостиницах Петропавловска. Для незаконного ввоза мигрантов из Казахстана в Россию Джумабаев распределял "товар" среди других участников группы и рассказывал, каким маршрутом везти людей.

Пресечение канала незаконной миграции(2018)|Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Преступники на "Toyota Surf" и "Mitsubishi Delica", встречали мигрантов на вокзале Петропавловска или рынках, арендовали для них жилье, кормили. После работников доставляли до приграничных населенных пунктов Северо-Казахстанской области и пешком отправляли через границу. Местом назначения были Тюменская, Омская и Курганская области. Каждый житель Средней Азии за право оказаться в России платил преступникам по 700 долларов.

Задержаны более 50 иностранцев, из них 12 – непосредственно во время перехода границы. Все наказаны за организацию незаконной миграции. Преступники также грабили мигрантов. Они получили от трех до семи лет колонии.

Пресечение канала незаконной миграции(2018)|Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Пресечение канала незаконной миграции(2018)|Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

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Пограничники "накрыли" банду, которая через Казахстан привезла на Урал 50 гастарбайтеров

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Теги: незаконная миграция, банда, мигранты, гастарбайтеры



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