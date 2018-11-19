Главный тренер "Челси": "Вершина моей игровой карьеры – матч со сборной СССР. Играть против Блохина было кошмаром"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о своей карьере игрока.

Как отмечает портал sports.ru, 59-летний итальянец играл на любительском уровне в центре защиты за клуб "Фильине".

"Я играл до 33 лет, – вспоминает тренер в интервью официальному сайту английского клуба. – Самое яркое впечатление моей игровой карьеры? Мне нравилась вся рабочая неделя, быть с партнерами по команде, тренироваться, но я запомнил товарищеский матч со сборной Советского Союза в 1976 или 1977 году. Они играли во Флоренции, потому что там располагалась их тренировочная база".

"Я помню, что на футболках игроков были буквы "СССР", и моим оппонентом был Олег Блохин, который в 1975 году стал обладателем "Золотого мяча". Это был кошмар! Он был очень быстрым", – признается Сарри.

Отметим, что высшую индивидуальную награду в футболе, "Золотой мяч", советские футболисты выигрывали трижды: вратарь "Динамо" (Москва) Лев Яшин в 1963 году, нападающий "Динамо" (Киев) Олег Блохин в 1975 году и также форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов в 1986 году. В российской истории данной награды наши соотечественники не удостаивались.