Главный тренер "Челси": "Вершина моей игровой карьеры – матч со сборной СССР. Играть против Блохина было кошмаром"

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В бывшем СССР За рубежом

Главный тренер "Челси": "Вершина моей игровой карьеры – матч со сборной СССР. Играть против Блохина было кошмаром"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о своей карьере игрока.

Как отмечает портал sports.ru, 59-летний итальянец играл на любительском уровне в центре защиты за клуб "Фильине".

"Я играл до 33 лет, – вспоминает тренер в интервью официальному сайту английского клуба. – Самое яркое впечатление моей игровой карьеры? Мне нравилась вся рабочая неделя, быть с партнерами по команде, тренироваться, но я запомнил товарищеский матч со сборной Советского Союза в 1976 или 1977 году. Они играли во Флоренции, потому что там располагалась их тренировочная база".

"Я помню, что на футболках игроков были буквы "СССР", и моим оппонентом был Олег Блохин, который в 1975 году стал обладателем "Золотого мяча". Это был кошмар! Он был очень быстрым", – признается Сарри.

сборная СССР по футболу, Олег Блохин(2018)|Фото: Getty Images/Bob Thomas

Отметим, что высшую индивидуальную награду в футболе, "Золотой мяч", советские футболисты выигрывали трижды: вратарь "Динамо" (Москва) Лев Яшин в 1963 году, нападающий "Динамо" (Киев) Олег Блохин в 1975 году и также форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов в 1986 году. В российской истории данной награды наши соотечественники не удостаивались.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главный тренер "Челси": "Вершина моей игровой карьеры – матч со сборной СССР. Играть против Блохина было кошмаром"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: футбол, Маурицио Сарри, Челси, Олег Блохин, сборная СССР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 38

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети