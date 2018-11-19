Глава Екатеринбурга распорядился оперативно убрать снег вместе с пылью

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил руководителям всех семи районов организовать оперативную уборку снега вместе с пылью. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, в ночь на 19 ноября вывезли 457 тонн снега и пыли.

Это делается для того, чтобы максимально очистить Екатеринбург от последствий снегопада и пылевого загрязнения.

Всего же за минувшие выходные убрали с территории города и вывезли на снегоприёмные полигоны почти 620 тонн смешанного с пылью снега.

Напомним, что в 2017 году уральские учёные провели исследование причин грязи на улицах столицы Урала. По их мнению, Екатеринбург - один из самых суровых городов России по климату, и снегогрязевая пульпа (смесь снега, грязи и пыли) скапливается во многих дворах и не вывозится своевременно. Три четверти грязевого осадка в городе составляют строительные материалы и другие минеральные вещества.

Главная проблема - абразия дорожных покрытий, разнос твердого материала с мест неорганизованных парковок, разнос грунта с нарушенных участков и разнос строительной пыли от материалов. Тогда специалисты предложили повысить требования к качеству уборки территорий.