19 Ноября 2018
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Правительство выделяет 2 млрд рублей из резерва, часть средств может получить структура Дерипаски на Южном Урале

Дмитрий Медведев распорядился подготовить Минпромторгу документ, позволяющий выделить до конца текущего года до 2 млрд руб. из резервного фонда на поддержку российских автопроизводителей. Средства, по данным "Коммерсанта", предназначены для автомобильного завода "Урал" (Миасс, Челябинская область) и Арзамасского машиностроительного завода.
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Ранее в покупке продукции этих структур, входящих в "Группу ГАЗ" Олега Дерипаски, выразила заинтересованность "Росгвардия" и ее глава Виктор Золотов.

Кроме прямого правительственного финансирования, в этом же документе предусмотрен порядок предоставления скидок на автомобили, работающие на природном газе, на эти цели предназначено выделение еще порядка 1,5 млрд руб. Средний размер скидки на автомобиль может составить для покупателя 1 млн руб.

13 ноября Накануне.RU сообщало о штрафе, который был наложен на миасский автозавод "Урал" из-за загрязнения воздуха.

Бизнес Олега Дерипаски подвергся мощному санкционному давлению весной текущего года со стороны правительственных структур США, под санкции попал в основном алюминиевый холдинг олигарха.

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Правительство выделяет 2 млрд рублей из резерва, часть средств может получить структура Дерипаски на Южном Урале

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Теги: Дмитрий Медведев, Олег Дерипаска, Виктор Золотов, АЗ Урал, Арзамасский машиностроительный завод, автомобили



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