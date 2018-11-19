В Тарко-Сале голые подростки прошлись по магазину

Голые подростки шокировали покупателей магазина "Монетка" в Тарко-Сале, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозаписи с группой обнаженных молодых людей появились в социальной сети "ВКонтакте" в одной из местных групп. На ролике видно, как компания заходит в магазин, и, постояв немного, выходит.

Также в социальных сетях есть другая видеозапись, сделанная очевидцем произошедшего, вероятно, в другом магазине. Девушка на этом ролике пинает снимавшего.

Инцидент произошел 17 ноября. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что "покупатели-нудисты" проиграли спор.