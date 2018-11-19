Прыгун с трамплина Евгений Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира

Российский спортсмен Евгений Климов одержал победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин в Висле (Польша).

Как сообщили Накануне.RU в Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, для 24-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Ранее российские прыгуны никогда не побеждали на международных соревнованиях такого уровня.

Евгений захватил лидерство уже в первой попытке с прыжком на 127.5 м., вторая попытка получилась еще более удачной - на 131.5 м. Таким образом, разрыв увеличился, и Климов выиграл этап с результатом 263.4 балла.

На втором месте в итоге оказался немец Штефан Ляйе с прыжками на 124.5 и 130.5 м. (256.7 балла). Японский прыгун Рёю Кобаяши сделал сверхдальний прыжок на 137.5 в первом раунде, но выехал с касанием, поэтому проиграл в баллах, во второй попытке он аккуратно приземлился на отметке 127 м. и, с результатом 255.6 балла, финишировал третьим.

Климову же досталась желтая майка лидера (так же впервые в истории отечественных прыжков с трамплина) и в данный момент со 100 баллами возглавляет общий зачет Кубка мира.

Добавим, что следующий старт Кубка мира состоится в Руке (Финляндия) в следующие выходные, а с 30 ноября по 2 декабря соревнования примет Нижний Тагил, где лучшие летающие лыжники планеты будут соревноваться между собой в рамках третьего этапа Кубка мира.