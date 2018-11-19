Прыгун с трамплина Евгений Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Прыгун с трамплина Евгений Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира

Российский спортсмен Евгений Климов одержал победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин в Висле (Польша).

Как сообщили Накануне.RU в Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, для 24-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. Ранее российские прыгуны никогда не побеждали на международных соревнованиях такого уровня.

Евгений захватил лидерство уже в первой попытке с прыжком на 127.5 м., вторая попытка получилась еще более удачной - на 131.5 м. Таким образом, разрыв увеличился, и Климов выиграл этап с результатом 263.4 балла.

На втором месте в итоге оказался немец Штефан Ляйе с прыжками на 124.5 и 130.5 м. (256.7 балла). Японский прыгун Рёю Кобаяши сделал сверхдальний прыжок на 137.5 в первом раунде, но выехал с касанием, поэтому проиграл в баллах, во второй попытке он аккуратно приземлился на отметке 127 м. и, с результатом 255.6 балла, финишировал третьим.

Климову же досталась желтая майка лидера (так же впервые в истории отечественных прыжков с трамплина) и в данный момент со 100 баллами возглавляет общий зачет Кубка мира.

Евгений Климов(2018)|Фото: fis-ski.com

Добавим, что следующий старт Кубка мира состоится в Руке (Финляндия) в следующие выходные, а с 30 ноября по 2 декабря соревнования примет Нижний Тагил, где лучшие летающие лыжники планеты будут соревноваться между собой в рамках третьего этапа Кубка мира.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прыгун с трамплина Евгений Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Климов, прыжки с трамплина, этап Кубка мира, победа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 608

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети