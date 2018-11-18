18 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Дональд Трамп назвал решение "северокорейской проблемы" самым сложным этапом своей президентской карьеры

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Fox News назвал свое самое сложное решение в политической карьере.

Президент США отметил, что этот вопрос касается урегулирования отношений с Северной Кореей.

По его словам, после встречи в Сингапуре 12 июня с главой КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились о том, что Северная Корея завершит ядерную и ракетную программы.

Сейчас страны готовятся ко второму саммиту США - КНДР.

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Дональд Трамп назвал решение "северокорейской проблемы" самым сложным этапом своей президентской карьеры

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Теги: США, КНДР, решение, Дональд Трамп, Белый дом



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