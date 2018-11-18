На ферме в Волгоградской области сторожевые псы насмерть загрязли пьяного мужчину

На ферме в Краснослободске сторожевые собаки насмерть загрызли 42-летнего мужчину.

Его тело было обнаружено 18 ноября, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Волгоградской области.

Погибший работал у местного фермера с еще двумя рабочими - они жили в вагончике. По ночам подворье охраняли пять сторожевых собак. Мужчины выпивали - в какой-то момент пострадавший вышел во двор, в этот момент на него накинулись псы.

Хозяин соседнего участка услышал, как собаки раздирают мужчину, и вызвал полицию. Правоохранители приехали и нашли рабочего уже мертвым.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.