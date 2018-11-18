В США мэр города отправился со своей умирающей собакой в путешествие

Мэр американского города Пол Хэроу узнал, что у его собаки Муры рак, и решил показать псу американские красоты. Обэтом Хэроу написал в своем Facebook.

На машине вместе с Мурой Хэроу проехал 24 штата, показал собаке Ниагарский водопад, Гранд Каньон, Йеллоустонский парк, Золотые ворота и другие красивые места в Америке.

Всего за 12 дней путешественники проехали 8 тыс. 500 миль.

Хэроу также написал, что планирует написать детскую книгу о приключениях Муры.