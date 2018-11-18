18 Ноября 2018
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Происшествия За рубежом

Во время калифорнийских пожаров без вести пропали 1276 человек

Власти американского штата Калифорния, где с 8 ноября бушуют сразу несколько крупных пожаров, посчитали пропавших без вести, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на шерифа округа.

По данным местной полиции, без вести пропали 1 тыс. 276 человек, погибшими считаются 76 человек.

Российское посольство уже выразило американской стороне соболезнования по этому поводу.

Сейчас из опасного района уже эвакуировали уже более 300 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия.

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Во время калифорнийских пожаров без вести пропали 1276 человек

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Теги: Калифорния, пожар, погибшие, огонь, стихия



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