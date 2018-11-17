Россиянину запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданину России на три года запрещен въезд на территорию Украины из-за георгиевской ленты. Ее погранслужба обнаружила на чемодане, передает корреспондент Накануне.RU.

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Георгиевскую ленту погранслужба сочла "антиукраинской символикой". "Символика, с которой ехал россиянин, запрещена в Украине. Поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на три года", -говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Как сообщало Накануне.RU, это не первый случай отказа во въезде на Украину из-за георгиевской ленты.