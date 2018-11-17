Вице-президент ЛУКОЙЛа стал жертвой грабителей

В ночь на пятницу грабители проникли в коттедж вице-президента ЛУКОЙЛа Сергея Никифорова. Из коттеджа в поселке Бурцево в Новой Москве грабители пытались похитить сейф.

По данным "Комсомольской правды", грабители в доме встретились с хозяином, они распылили в лицо Никифорову содержимое перцового баллончика и потребовали открыть сейф. В нем оказалось 800 тыс. руб.

После ухода грабителей Никифоров обратился в полицию.

После инцидента в коттеджном поселке усилена охрана.