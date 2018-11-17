Найдена затонувшая подлодка San Juan

В Аргентине обнаружена пропавшая год назад субмарина San Juan.

ВМС Аргентины в Twitter сообщили, что подлодку нашла частная компания Ocean Infinity. Судно находится на глубине 800 м.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены, сообщает ТАСС.

В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно - российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре к поиску приступила частная компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины.