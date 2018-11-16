В российских ВДВ появятся три новых подразделения

Формирования российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) пополнятся армейской авиацией, а также подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны, заявил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

По его словам, развитие мобильной компоненты Вооружённых сил РФ происходит с учётом прогнозируемых и существующих опасностей и угроз военной безопасности страны. Эти факторы, как отметил Вязников, "затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства".

"В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны", — передаёт слова генерала "РИА Новости".