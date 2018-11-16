16 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании и причинении вреда здоровью

В Мытищинском районе Подмосковья задержан мужчина по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Согласно предварительным данным СК, ночью 15 ноября задержанный, находясь вблизи одного из домов по Новомытищинскому проспекту и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подверг насилию ранее ему незнакомую 56-летнюю женщину. Проходившие мимо мужчины, услышав крики потерпевшей, словесно призвали злоумышленника прекратить свои действия, после чего тот попытался скрыться, однако одному из мужчин удалось его догнать. Не желая быть пойманным, подозреваемый нанёс догонявшему его прохожему проникающее ножевое ранение грудной клетки. Потерпевший был госпитализирован.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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В Подмосковье задержан подозреваемый в изнасиловании и причинении вреда здоровью

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Теги: СКР, изнасилование, задержание



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