Умер российский и британский биохимик Жорес Медведев

Вчера, 15 ноября, в Лондоне скончался российский и британский биохимик, геронтолог Жорес Медведев.

Накануне учёному исполнилось 93 года, а на следующий день у него случился сердечный приступ. При этом, по словам его брата, историка Роя Медведева, на сердце покойный не жаловался.

"Приехали три скорых, но спасти не успели", — рассказал собеседник РБК, добавив, что учёный "работал до последнего дня своей жизни" и "работал над новой книгой".

Прощание с учёным состоится в российском посольстве Лондона.

Жорес Александрович Медведев родился в Тбилиси в 1925 г. Его отец с 1926 г. стал слушателем, а затем преподавателем Военно-политической академии в Ленинграде, а в 1938 г. был репрессирован и умер в 1941 г. в колымских лагерях. Семья переехала в Ростов-на-Дону в 1939 г. В конце 1941 г. эвакуировалась в Тбилиси.

В 1950 г. окончил агроэкономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (ТСХА), после чего был направлен на работу в Никитский ботанический сад. Был уволен оттуда после открытой критики лысенсковских псевдонаучных методов и вернулся в Москву на кафедру агрохимии ТСХА.

Жорес Медведев воевал в Великой Отечественной войне, участвовал в боях на Таманском полуострове в мае 1943 г. Был тяжело ранен и в сентябре того же года демобилизован.

В конце 1970-х годов получил работу в Институте физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных в Боровске.

В январе 1973 г. вместе с женой и младшим сыном приехал в Англию и начал работу в институте.

В августе 1973 г. по обвинению в антисоветской деятельности учёный был лишён гражданства СССР.