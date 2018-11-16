Умер российский и британский биохимик Жорес Медведев

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Умер российский и британский биохимик Жорес Медведев

Вчера, 15 ноября, в Лондоне скончался российский и британский биохимик, геронтолог Жорес Медведев.

Накануне учёному исполнилось 93 года, а на следующий день у него случился сердечный приступ. При этом, по словам его брата, историка Роя Медведева, на сердце покойный не жаловался.

"Приехали три скорых, но спасти не успели", — рассказал собеседник РБК, добавив, что учёный "работал до последнего дня своей жизни" и "работал над новой книгой".

Прощание с учёным состоится в российском посольстве Лондона.

Жорес Александрович Медведев родился в Тбилиси в 1925 г. Его отец с 1926 г. стал слушателем, а затем преподавателем Военно-политической академии в Ленинграде, а в 1938 г. был репрессирован и умер в 1941 г. в колымских лагерях. Семья переехала в Ростов-на-Дону в 1939 г. В конце 1941 г. эвакуировалась в Тбилиси.

В 1950 г. окончил агроэкономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (ТСХА), после чего был направлен на работу в Никитский ботанический сад. Был уволен оттуда после открытой критики лысенсковских псевдонаучных методов и вернулся в Москву на кафедру агрохимии ТСХА.

Жорес Медведев воевал в Великой Отечественной войне, участвовал в боях на Таманском полуострове в мае 1943 г. Был тяжело ранен и в сентябре того же года демобилизован.

В конце 1970-х годов получил работу в Институте физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных в Боровске.

В январе 1973 г. вместе с женой и младшим сыном приехал в Англию и начал работу в институте.

В августе 1973 г. по обвинению в антисоветской деятельности учёный был лишён гражданства СССР.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Умер российский и британский биохимик Жорес Медведев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Жорес Медведев, Рой Медведев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 524

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети