Лучше, чем ЦИК. "Левый фронт" готовится запустить гигантскую базу данных по выборам

"Левый фронт" запустил в тестовом режиме свою собственную платформу, на которой в скором времени будет собрана база данных по всем выборам в России. Создатель платформы Алексей Коваленко рассказал Накануне.RU, зачем она понадобилась, кому будет полезна.

Сайт "Информационно-справочная система ЛФ-Выборы" работает чуть более трех дней. На данный момент суть проекта в том, чтобы автоматически «вытаскивать» данные с официального сайта ЦИКа, визуализировать их через удобный интерфейс и делать из них рейтинги. В идеале, как говорит Коваленко, пользователь конечного продукта будет в два клика получать справку по любому политику (от кандидата в президенты, до кандидата в сельсовет), где и когда он избирался, от какой политической силы ходил на выборы, какие были к нему претензии от надзорных ведомств, ЦИКа и оппонентов, а также что писали о нем в СМИ.

"Сайт ЦИК хороший, удобный, красивый и функциональный, но по меркам конца 90-х. Огромное количество времени ушло на выявление и устранение ошибок на сайте избиркома, и вот теперь, когда данные собраны, можно делать с ними всё, на что хватит фантазии", - иронизирует автор проекта.

Отметим, что IT-технологии в политике давно уже не новость. Либеральный фланг российской оппозиции пользуется ими минимум лет пять. Выходец из Екатеринбурга, уральский "айтишник", а ныне помощник Навального Леонид Волков еще в начале своей политической карьеры на Урале активно пропагандировал облачные технологии и технологии Больших данных (Big data). Накануне Навальный запустил свой агрегатор постов в блогах и соцсетях и активно его "пиарит". Вышли IT-технологии и на глобальный уровень. Уже в середине "десятых" мировую общественность потряс скандал с компанией Cambridge Analytica, которую не самые последние специалисты в IT-отрасли обвинили в том, что она по заказу сделала победу Трампу и Brexit в Великобритании.

Стоит также вспомнить, как после выхода из заключения координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов пообещал, что теперь левые придут в интернет. Сделал он это в том числе и на страницах Накануне.RU. Создатель "Системы ЛФ-выборы" говорит, что "фишка" его проекта - удобная визуализация.

"Например - возможность в Приморье сейчас посмотреть не просто кандидатов, а уточнить их статус, узнать, когда и как они пришли в политику, или узнать, кто из "самовыдвиженцев" едрос, кто впервые и непонятно зачем пошел на выборы, а кто вообще совершенно не местный. Уверен, это полезно для граждан", - рассказывает Коваленко.

К слову, проект родился на выборах в Приморье. Кандидату от КПРФ (теперь он уже идет самовыдвиженцем) Андрею Ищенко необходим был инструмент, с помощью которого можно было бы работать с муниципальными депутатами для сбора подписей. Однако вскоре в «тусовке» программистов, обслуживающих левый фланг оппозиции, пришло понимание, что есть потребность сделать этот проект более глобальным.

Что касается фантазии, то собранные в одном месте данные, которые «правильно» проанализированы, действительно дают обширные возможности. Например, как объясняет Коваленко, к системе элементарно прикрутить параллельный подсчет данных от наблюдателей по сканам-фотографий протоколов с УИКов, и в автоматическом режиме выявлять "ошибки" на сайте избиркома почти в реальном времени.

Есть и забавный момент, после обработки данных по всем кандидатам, когда-либо выдвигавшимся в России, выяснилось, что из миллиона лиц, бывших когда-либо кандидатами, только 3600 человек можно считать реальными политиками. При условии, что реальные политик должен иметь хотя бы страницу в "Википедии".

"В дальнейших планах точно будет фишка сбора информации о кандидатах, причем всех без исключения, с базой "Википедии" сопоставили, правда там на 1 млн кандидатов по России лишь 3600 политиков, так что будем собирать информацию из СМИ, и я думаю, что через годик на странице кандидата любой избиратель сможет получить полную информацию", - говорит Коваленко.