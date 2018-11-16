"Докатились?". Специалисты РЭУ имени Плеханова предлагают властям Москвы повысить тарифы на платные парковки до 500 рублей в час

Власти Москвы думают над корректировкой тарифа на парковку в столице, однако считают предложенный тариф в 500 рублей завышенным. Об этом заявил гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк в связи с исследованием РЭК им. Г.В. Плеханова о необходимости пересмотра стоимости парковки, передает "Интерфакс".

Чиновник подчеркнул, что решение власти Москвы не будет принимать только на основании этого исследования.

"Корректировка, на наш взгляд, назрела, она необходима. Цифра, которую предлагают нам коллеги, кажется нам завышенной. Мы смотрим, обсуждаем. На сегодняшний день вопрос об изменениях никаким образом не решён, но проблема есть", - сказал Гривняк.

Специалисты вуза в частности предлагают повысить максимальный тариф на чрезмерно загруженных улицах, приблизив его к ценам внеуличных подземных паркингов, которые доходят до 500 рублей в час.

Исследование востребованности платных парковок на улично-дорожной сети в центре города и актуальность правил их использования проводилось с сентября 2018 года.

По данным экспертов, исследования подтвердили чрезмерную загруженность уличных парковочных мест в дневные часы в центральной части города. "Рекордные показатели загрузки зафиксированы, например, на улицах Петровские Линии, Нижний Кисельный переулок, Козицкий переулок, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка. Несмотря на применение на этих улицах высокого тарифа на парковку (от 60 рублей в час до 200 рублей в час), загруженность здесь постоянно превышала 100%, т.е. при занятости легальных размеченных мест водители оставляли автомобили в местах, где парковаться запрещено. При этом более высокие тарифы в капитальных паркингах, почти вдвое превышающие тарифы уличных парковок (от 100 до 400 рублей в час), очевидно, являются стимулирующим фактором повышенной загрузки именно уличных парковок", - отмечают в РЭУ им. Плеханова.

Одной из причин загруженности уличных парковок, по словам специалистов вуза, являются заниженные цены на них в сравнении с внеуличной.

В университете пришли к выводу о необходимости проведения мероприятий с целью повышения стоимости парковки, а значит и уменьшения доли парковочных мест в центре города. "Кроме того, одним из способов решения проблемы парковок является установление более высоких штрафов за нарушение правил парковки", - говорится в исследовании.

Эксперты даже рассчитали, что повышение тарифов на уличную парковку до размера тарифов во внеуличных паркингах, снижение 15-минутного периода бесплатной парковки, предоставляемого по правилам для оплаты, позволят снизить загруженность на 15-20%.

В вузе также полагают, что такие меры позитивно скажутся на пропускной способности улиц в центре Москвы, снижении аварийности, уменьшении количества грубых нарушений правил дорожного движения.