16 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Курганский живодер не смог обжаловать приговор

Курганский живодер Сергей Смолин, который в апреле этого года сбросил с балкона собаку, не смог обжаловать обвинительный приговор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мировой суд в сентябре этого года вынес ему приговор - 2,5 года в колонии строгого режима. У Смолина в тот период еще было условно-досрочное освобождение по прошлому приговору.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Напомним, 22 апреля этого года пьяный Смолин сбросил с высоты 3 этажа собаку, после чего спустился вниз, взял еще живое животное, отнес его к соседнему дому и задушил.

Сергей Смолин, живодер, суд(2018)|Фото:Накануне.RU

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Курганский живодер не смог обжаловать приговор

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Теги: живодер, собака, Курган, убийство, Орлова, уголовное дело, суд, Сергей Смолин



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