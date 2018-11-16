Курганский живодер не смог обжаловать приговор

Курганский живодер Сергей Смолин, который в апреле этого года сбросил с балкона собаку, не смог обжаловать обвинительный приговор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мировой суд в сентябре этого года вынес ему приговор - 2,5 года в колонии строгого режима. У Смолина в тот период еще было условно-досрочное освобождение по прошлому приговору.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Напомним, 22 апреля этого года пьяный Смолин сбросил с высоты 3 этажа собаку, после чего спустился вниз, взял еще живое животное, отнес его к соседнему дому и задушил.