В Муравленко нефтяники устроили праздник для первоклассников

Благотворительная акция "Новому поколению – новый старт" прошла в Муравленко. Это мероприятие для первоклассников из семей, нуждающихся в помощи, традиционно проводит "Газпромнефть-Муравленко" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, устроить большой детский праздник нефтяникам помогло городское управление культуры и молодежной политики. Ребята стали участниками интерактивного спектакля – вместе со сказочными персонажами совершили путешествие в "первоклассную страну", строили лабиринты, башни и стены из поролона, а в финале мероприятия для них устроили фейерверк из поролона и шоу мыльных пузырей.

Акция "Новому поколению – новый старт" ежегодно проводится по окончании первой четверти – к этому времени ребята уже успевают адаптироваться к школе. Мероприятие находит активную поддержку среди волонтеров предприятия. В этом году к проекту в полном составе присоединились коллективы 20 структурных подразделений "Газпромнефть-Муравленко".