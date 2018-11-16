16 Ноября 2018
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В Муравленко нефтяники устроили праздник для первоклассников

Благотворительная акция "Новому поколению – новый старт" прошла в Муравленко. Это мероприятие для первоклассников из семей, нуждающихся в помощи, традиционно проводит "Газпромнефть-Муравленко" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, устроить большой детский праздник нефтяникам помогло городское управление культуры и молодежной политики. Ребята стали участниками интерактивного спектакля – вместе со сказочными персонажами совершили путешествие в "первоклассную страну", строили лабиринты, башни и стены из поролона, а в финале мероприятия для них устроили фейерверк из поролона и шоу мыльных пузырей.

Газпромнефть-Муравленко, праздник для первоклассников(2018)|Фото: Газпромнефть-Муравленко

Газпромнефть-Муравленко, праздник для первоклассников(2018)|Фото: Газпромнефть-Муравленко

Акция "Новому поколению – новый старт" ежегодно проводится по окончании первой четверти – к этому времени ребята уже успевают адаптироваться к школе. Мероприятие находит активную поддержку среди волонтеров предприятия. В этом году к проекту в полном составе присоединились коллективы 20 структурных подразделений "Газпромнефть-Муравленко".

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В Муравленко нефтяники устроили праздник для первоклассников

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Теги: Газпромнефть-Муравленко, праздник для первоклассников



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