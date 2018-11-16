Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

В Пентагоне заявили, что создание космических войск обойдется американским налогоплательщикам в сумму около $10 млрд.

По словам первого замминистра обороны США Патрика Шанахана, траты на создание нового рода войск могут быть и в два раза меньше.

При этом год назад министр ВВС США Хизер Уилсон говорила, что на создание космических сил следует направить $12,9 млрд, отмечает Regnum.

Напомним, глава Белого дома поручил Пентагону приступить к формированию нового для страны рода войск - ВКС, которые, по его словам, станут отдельным, шестым видом американских вооруженных сил.

О планах создать ВКС Дональд Трамп объявил еще в марте, отметив, что "космос - это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода".

В российском МИД данный шаг оценили как признак намерений американской стороны вывести оружие в космическое пространство с целью ведения там боевых действий.