Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

В Пентагоне заявили, что создание космических войск обойдется американским налогоплательщикам в сумму около $10 млрд.

По словам первого замминистра обороны США Патрика Шанахана, траты на создание нового рода войск могут быть и в два раза меньше.

При этом год назад министр ВВС США Хизер Уилсон говорила, что на создание космических сил следует направить $12,9 млрд, отмечает Regnum.

Напомним, глава Белого дома поручил Пентагону приступить к формированию нового для страны рода войск - ВКС, которые, по его словам, станут отдельным, шестым видом американских вооруженных сил.

О планах создать ВКС Дональд Трамп объявил еще в марте, отметив, что "космос - это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода".

В российском МИД данный шаг оценили как признак намерений американской стороны вывести оружие в космическое пространство с целью ведения там боевых действий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Создание Космических сил США может стоить до $10 млрд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пентагон, космические войска, сша



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2018 02:13 Мск Российский спутник-инспектор вызвал озабоченность США
Ранее 29.06.2018 07:25 Мск Рогозин: Москва не пустит США за "красную черту" в космосе
Ранее 20.06.2018 18:16 Мск Захарова прокомментировала планы по созданию ВКС США
Ранее 19.06.2018 00:48 Мск Трамп заявил о создании космических войск США
Ранее 14.03.2018 10:26 Мск Заявлениями о космическом оружии США открывают ящик Пандоры, — Рогозин

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 503

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети