16 Ноября 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Аварийные дома в ямальских селах не попали в программу расселения

Жители аварийного дома на ул. Молодежной в поселке Пуровск пожаловались на то, что их дом не вошел в адресную программу Ямало-Ненецкого автономного округа по переселению граждан из аварийного жилья. При этом дом признан аварийным еще в 2016 г.

В программу не вошли и другие дома Пуровска, сообщили Накануне.RU в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Жители обращались к муниципальным чиновникам, но ситуация не изменилась. По словам общественников, подобную картину можно наблюдать в других селах автономии, сейчас ОНФ составляет реестр аварийного жилья в селах, которое не вошло в программу.

"Недопустимо, чтобы законные права жителей нарушались. Необходимо тщательно разобраться в ситуации и добиться справедливости", - отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Заякин.

Реестр ОНФ намерен направить в профильный департамент ямальского правительства.

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Аварийные дома в ямальских селах не попали в программу расселения

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Теги: ветхое жилье, аварийное жилье, программа расселения



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