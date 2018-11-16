Аварийные дома в ямальских селах не попали в программу расселения

Жители аварийного дома на ул. Молодежной в поселке Пуровск пожаловались на то, что их дом не вошел в адресную программу Ямало-Ненецкого автономного округа по переселению граждан из аварийного жилья. При этом дом признан аварийным еще в 2016 г.

В программу не вошли и другие дома Пуровска, сообщили Накануне.RU в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Жители обращались к муниципальным чиновникам, но ситуация не изменилась. По словам общественников, подобную картину можно наблюдать в других селах автономии, сейчас ОНФ составляет реестр аварийного жилья в селах, которое не вошло в программу.

"Недопустимо, чтобы законные права жителей нарушались. Необходимо тщательно разобраться в ситуации и добиться справедливости", - отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Заякин.

Реестр ОНФ намерен направить в профильный департамент ямальского правительства.