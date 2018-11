Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни провел прощальный матч за национальную команду

Заменив на 58-й минуте полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда 33-летний форвард "Ди Си Юнайтед" провел прощальную игру в составе национальной команды.

Thanks to all the @England fans for your support tonight and over the years, appreciate it all. A journey I’ll never forget 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/MpmewaW4BM